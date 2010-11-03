Білу дачу Чехова у Ялті відреставрують до кінця 2010 року

Будинок-музей Чехова в Ялті відреставрують до кінця 2010 року. Гроші на реставрацію пожертвувало багато британських письменників і акторів.

Реставрація будинку-музею Чехова стала можливою завдяки зусиллям британської перекладачки і літературознавця Розамунд Бартлетт, якій вдалося зібрати на ці цілі близько $400 000, повідомляє Lenta.ru із посиланням на Reuters.

Бартлетт організувала збір коштів на реставрацію будинку-музею Чехова у 2008 році. Гроші до фонду Бартлетт пожертвувало багато британських письменників і акторів, у тому числі Том Стоппард, Ральф Файнс і Кенет Бранах.

Також кошти виділили Ощадбанк, адміністрація міста Чехова і син банкіра Олександра Лебедєва Євген Лебедєв. Крім того, пожертвування надійшли і від Посольського фонду збереження культурної спадщини США і від уряду України.

Крім того, 30 вересня 2010 року в музей прибула делегація на чолі з Послом США в Україні Джоном Теффтом і аташе з питань культури Сьюзан Кліарі. У залі літературної експозиції відбулася урочиста церемонія вручення гранту американського Посольського фонду по збереженню культурної спадщини. Грант у розмірі $39 000 наданий для реставрації предметів інтер’єру будинку-музею А.П.Чехова в Ялті, повідомляється на офіційному сайті Будинку-музею Чехова.

Нагадаємо, що раніше мер Ялти Сергій Брайко повідомляв, що музей Чехова в Ялті буде відреставрований до наступного курортного сезону.

Він визнав, що в останні кілька років Біла дача, де письменник жив з 1899 по 1904 рік, знаходилася у поганому стані, оскільки на підтримку музею не виділялося бюджетних коштів, а кілька місяців тому ситуація погіршилася, оскільки ураган пошкодив дах будівлі.



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