Лайма Вайкуле втратила дитину

У співачки Лайми Вайкуле стався викидень. Про це повідомив сайт zirki.info з посиланням на друга співачки Бориса Моісеєва, який свого часу першим повідомив про її вагітність.

"Лайма втратила малюка", - розповів виданню 56-річний Моісеєв.

За його словами, у Вайкуле трапився викидень під час гастрольного туру, перед концертом у Пензі, який був запланований на 17 жовтня. 56-річна Вайкуле відчула себе погано і була госпіталізована, проте лікарі не змогли врятувати плід. Концерт в Пензі скасували. Однак через два дні Вайкуле знайшла в собі сили і вийшла на сцену.

"Я більше не вагітна, - сказала співачка глядачам. - На цьому ... все".

Нагадаємо, що про вагітність Лайми Вайкуле стало відомо в серпні. За даними ЗМІ, свого часу співачка зробила два аборти, щоб врятувати кар`єру.

Корреспондент