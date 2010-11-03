Картину італійського художника продано на Sotheby's за $68,9 млн

Картина італійського художника Амедео Модільяні Сидяча оголена на дивані (Nu assis sur un divan (La Belle Romaine)) продана на аукціоні Sotheby`s у Нью-Йорку за 68,96 мільйона доларів.

Як повідомляється, ціна, за яку була продана картина, створена в 1917 році, стала рекордом аукціонної ціни на роботи Модільяні. Попередній рекорд протримався 6 років - з 2004 року, коли робота Модільяні була продана на Sotheby`s за $ 31,4 млн.

Між тим, до аукціону Sotheby`s офіційно не розголошував естімейт Сидячої оголеної на дивані, проте ЗМІ повідомляли, що за картину планується виручити не менш $ 40 млн.

Ім`я нового власника картини Модільяні залишилося невідомим, однак у торгах за лот активну боротьбу вели п`ять покупців.

Крім цього, до числа інших топ-лотів аукціону імпресіоністів і модерністів потрапили Ставок з лататтям (Le bassin aux nympheas) Клода Моне і Танцівниця в кріслі на шаховій підлозі (Danseuse dans le fauteuil, Sol en damier) Анрі Матісса, які пішли з молотка за $ 24,7 млн і $ 20,8 млн відповідно.

Всього з 61 лота, виставленого на аукціоні, вдалося продати 49. Так, сумарна вартість лотів, що пішли з молотка на аукціоні, який проходив 2 листопада в Нью-Йорку, перевищила $ 227,5 млн.

Сьогодні, 3 листопада, свій аукціон імпресіоністів і модерністів проведе конкурент Sotheby`s - аукціонний дім Christie`s.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, 27 січня 2011 року аукціонний дім Sotheby`s виставить на торги одне з небагатьох полотен Тиціана, яке досі перебуває в приватних руках.

Мова йде про Святу розмову зі святими Лукою і Катериною Олександрійською, написану Тиціаном під кінець життя близько 1650 року. Його орієнтовна ціна становить від 15 до 20 мільйонів доларів.

Lenta.ru