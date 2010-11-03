Картину італійського художника продано на Sotheby's за $68,9 млн

12:03, 03 листопада 2010
Культура
2 0

"Сидяча оголена на дивані"

Картина італійського художника Амедео Модільяні Сидяча оголена на дивані (Nu assis sur un divan (La Belle Romaine)) продана на аукціоні Sotheby`s у Нью-Йорку за 68,96 мільйона доларів.

Як повідомляється, ціна, за яку була продана картина, створена в 1917 році, стала рекордом аукціонної ціни на роботи Модільяні. Попередній рекорд протримався 6 років - з 2004 року, коли робота Модільяні була продана на Sotheby`s за $ 31,4 млн.

Між тим, до аукціону Sotheby`s офіційно не розголошував естімейт Сидячої оголеної на дивані, проте ЗМІ повідомляли, що за картину планується виручити не менш $ 40 млн.

Ім`я нового власника картини Модільяні залишилося невідомим, однак у торгах за лот активну боротьбу вели п`ять покупців.

Крім цього, до числа інших топ-лотів аукціону імпресіоністів і модерністів потрапили Ставок з лататтям (Le bassin aux nympheas) Клода Моне і Танцівниця в кріслі на шаховій підлозі (Danseuse dans le fauteuil, Sol en damier) Анрі Матісса, які пішли з молотка за $ 24,7 млн і $ 20,8 млн відповідно.

Всього з 61 лота, виставленого на аукціоні, вдалося продати 49. Так, сумарна вартість лотів, що пішли з молотка на аукціоні, який проходив 2 листопада в Нью-Йорку, перевищила $ 227,5 млн.

Сьогодні, 3 листопада, свій аукціон імпресіоністів і модерністів проведе конкурент Sotheby`s - аукціонний дім Christie`s.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, 27 січня 2011 року аукціонний дім Sotheby`s виставить на торги одне з небагатьох полотен Тиціана, яке досі перебуває в приватних руках.

Мова йде про Святу розмову зі святими Лукою і Катериною Олександрійською, написану Тиціаном під кінець життя близько 1650 року. Його орієнтовна ціна становить від 15 до 20 мільйонів доларів.

Lenta.ru

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter