Святкування сьогодні - 40 років пісні "Червона рута"

Українська книгарня "Смолоскип" запрошує відвідати вечір, присвячений 40-річчю пісні "Червона рута", повідомляє Українська правда.

Саме сьогодні, 3 листопада о 18:30, відбудеться захід на честь 40-річчя однієї з найпопулярніших українських пісень.

У програмі вечора - перегляд документального фільму про пісню, прослуховування першого її виконання, лекція запрошеного гостя Левка Дутковського - друга Володимира Івасюка, творця легендарного ансамблю "Смерічка".

Ведуча - Парасковія Нечаєва, перший директор меморіального музею Володимира Івасюка.

Адреса книгарні: вул. Межигірська, 21 (доїзд: метро Контрактова площа, вихід до вул. Нижній Вал).