Святкування сьогодні - 40 років пісні "Червона рута"
14:26, 03 листопада 2010Культура
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У книгарні "Смолоскип"
Українська книгарня "Смолоскип" запрошує відвідати вечір, присвячений 40-річчю пісні "Червона рута", повідомляє Українська правда.
Саме сьогодні, 3 листопада о 18:30, відбудеться захід на честь 40-річчя однієї з найпопулярніших українських пісень.
У програмі вечора - перегляд документального фільму про пісню, прослуховування першого її виконання, лекція запрошеного гостя Левка Дутковського - друга Володимира Івасюка, творця легендарного ансамблю "Смерічка".
Ведуча - Парасковія Нечаєва, перший директор меморіального музею Володимира Івасюка.
Адреса книгарні: вул. Межигірська, 21 (доїзд: метро Контрактова площа, вихід до вул. Нижній Вал).
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