Британська Рада безкоштовно влаштує курс для вчителів англійської мови

Британська Рада оголошує набір на Primary ETTO – дистанційний курс для вчителів англійської мови з рефлективним підходом, який передбачає активний аналіз власного педагогічного досвіду.

Про це УНІАН повідомили в Британській Раді.

«Це чудова нагода підвищити власну кваліфікацію, обмінятись досвідом та обговорити педагогічні й методичні питання з учителями з різних куточків України», – кажуть у Раді.

Цей курс розроблено для вчителів англійської мови (з досвідом роботи не менше трьох років), які працюють з учнями 6–12 років, або тільки розпочинають роботу з цією віковою групою, уміють користуватися інформаційними та комунікаційними технологіями та мають доступ до Інтернету.

Дати курсу: • 29 листопада 2010 року – 19 лютого 2011 року (он-лайн)

• 25–26 лютого 2011 року (очне заняття).

Курс є безкоштовним для учасників, його вартість сплачує Британська Рада в Україні. Витрати на участь в одному очному занятті в Києві (проїзд, харчування) покривають учасники. За умови активної участі в заняттях та успішного виконання всіх завдань наприкінці курсу учасники отримають сертифікати.

За писатися на курси можна, завантаживши анкету та зберегти її на своєму комп’ютері, назвавши документ своїм прізвищем. Заповнену анкету надіслати за адресою Oleksandr.Shalenko@britishcouncil.org.ua до 19 листопада 2010 року.

Тривалість курсу — 50 годин, що включає роботу он-лайн, де учансикам доведеться виконувати завдання та дискутувати з іншими учасниками курсу, також – самостійну роботу. Самостійна робота складатиметься з практичних завдань, планування та аналізу власних уроків.

Матеріали курсу включають вправи, індивідуальні та групові завдання, дискусії на форумі, рефлексію та багато навчального відео-матеріалу. За учасниками буде закріплений викладач, який допомагатиме їм проходити курс.

Контактна інформація:

Олександр Шаленко

Координатор проектів та партнерських зв’язків

Британська Рада

вул. Григорія Сковороди, 4/12

Київ 04070

Телефон (044) 490 5600

Oleksandr.Shalenko@britishcouncil.org.ua