Британський кінорежисер привезе до Києва Скелети

11 листопада в київському кінотеатрі Україна стартує 10-й ювілейний фестиваль Нове Британське Кіно. Головний гість проекту - режисер Нік Уітфілд, він представить свою містичну комедію Скелети.

Цього року фестиваль розширює свої кордони. Крім традиційної програми художніх фільмів останнього сезону, в нього увійде відеопроект Люди як ми від засновниці британського віджеїнга Вікі Беннетт, а також спеціальна програма документальних фільмів про музику Music.Doc і міжнародне радіошоу The Selector.

На фестиваль цього року приїдуть відразу три британські гості, що представляють різні програми проекту.

Відкриє фестиваль гучний відео-арт-проект Люди як ми від VJ Вікі Беннетт, яка вперше представить у Києві свій перфоманс, вже показаний на найкращих світових майданчиках - Тейт Модерн, Оперному театрі Сіднея і інших.

Ще одним гостем Нового Британського Кіно стане відомий британський DJ Goldierocks, яка проведе спецпроект фестивалю - відоме у всьому світі радіошоу The Selector і дасть спеціальну фестивальну вечірку в клубі Хліб.

Головний гість проекту - британський режисер Нік Уітфілд, він представить свою містичну комедію Скелети, яка і відкриє основну кінопрограму в п`ятницю, 12 листопада. Цю картину визнано найкращим дебютом Великобританії цього року.

За сюжетом, головні герої Девіс і Беннетт за допомогою новітніх технологій проникають у свідомість своїх клієнтів і видаляють з неї інформацію, яку вони хотіли б приховати: скандальні зв`язки, фінансові махінації, брудні сімейні таємниці, тобто, скелети в шафі.

Але, незважаючи на жорсткий протокол і ретельну продуманість всієї операції, ця робота не така проста, як здається, у неї є свої мінуси. Один з головних - професійний ризик піддатися спокусі і нелегально скористатися розробленою технологією у власних цілях ...

Крім Скелетів в основну програму фестивалю увійдуть ще чотири художні фільми:

- Чарівна Тамара - новий фільм легендарного Стівена Фрірза;

- Бугі-Вугі Дункана Уорда, еротична комедія за участю цілої низки Британських зірок - Джиліан Андерсон, Крістофера Лі, Хезер Грем;

- Ілюзіоніст Сільвена Шоме, автобіографічна анімація від великого Жака Таті, створена у Франції та Великобританії;

- П`ять моїх колишніх Джуліан Кемп, історія про пошуки кохання - розказана з властивим британцям гумором.

У програму Music.Doc увійшли найкращі документальні фільми про музику Великобританії:

- Joy Division Гранта Джі, фільм розповідає історію легендарної пост-панк групи;

- Страммер: Майбутнє невідоме Джулієн Темпл, біографія Джо Страммера, засновника групи Клеш - бога панк-руху;

- Гластонбері Джулієн Темпл, історія заснування легендарного фестивалю;

- Скот Уокер: Людина ХХХ століття Стівена Кіжака, фільм про британського бойз-бенда The Walker Brothers.

Фестиваль Нове Британське кіно організували Британська Рада в Україні, інвестиційно-фінансова група ТАС і компанія Артхаус Трафік.

Медіапартнери фестивалю: Корреспондент.net, журнал What`s On, MTV, 5 канал, журнал ТОП 10, сайт top10.ua, Просто-радіо, Український тиждень, kino-teatr.ua.

Нагадаємо також, що в цю п`ятницю, 5 листопада, в київському кінотеатрі Київ відкривається новий фестиваль Тиждень італійського кіно. Гостем фестивалю стане італійський актор і режисер Мікеле Плачідо.