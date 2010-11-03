В Україні вперше відбудеться діамантовий бал

26 листопада вперше в Києві в будівлі Національної філармонії України відбудеться Діамантовий бал The Glam Classic Fair. Подібні прийоми проводять у Монте-Карло, Ніцці, Сен-Тропе та Майямі, а тепер і в Києві.

Діамантовий бал отримав свою назву на честь коштовних каменів, які стануть негласним дрес-кодом заходу, повідомили організатори заходу.

За їх словами, спеціально до балу було замовлено новітню систему ілюмінації, яка цього вечора наповнить всю будівлю філармонії діамантовим сяйвом.

Діамантовий бал The Glam Classic Fair розпочнеться і світського прийому, під час якого, як обіцяють організатори, гості вечора - впливові особистості українського та зарубіжного істеблішменту, бізнес-еліти і арт-богеми - "зможуть насолодитися спілкуванням в атмосфері сучасної розкоші і нового аристократизму, гастрономічними делікатесами і найкращими напоями".

Друга частина вечора The Glam Classic Fair - це виступ симфонічного оркестру. Зі сцени колонної зали Національної філармонії України прозвучать твори Гайдна, Бетховена, Моцарта, Верді, Вагнера, Берліоза, Шостаковича і Чайковського.

За словами організаторів, бал The Glam Classic Fair стане щорічним. Його мета - "збереження справжніх культурних цінностей і об`єднання нового соціального прошарку успішних, заможних людей загальною ідеєю сучасного аристократизму".

Діамантовий бал The Glam Classic Fair відбудеться 26 листопада у Національній філармонії України. Початок о 20:00. Вартість запрошення для двох персон: 300-500 євро.



Корреспондент