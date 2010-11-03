Голівуд зніме фільм, в якому Рузвельт полюватиме на перевертнів

Голівуд зніме фільм, в якому Франклін Рузвельт буде полювати на перевертнів, Муссоліні, Гітлера і японського імператора Хірохіто.

Усі ці подвиги американський президент здійснює за допомогою свого інвалідного крісла, яке напхано зброєю, повідомляють видання Production Weekly і Bloody Disgusting.

Фільм називатиметься FDR: American Badass і буде знято в жанрі комедії. Зйомки стартують в грудні 2010 року в Лос-Анджелесі.

Режисером призначено Гаррета Бравіта, актора, для якого новий фільм стане режисерським дебютом.

Дата виходу, бюджет, а також імена акторів, зайнятих у картині, поки невідомі.

Тим часом, російський режисер Тимур Бекмамбетов і його голлівудський колега Тім Бертон планують зняти спільний фільм про боротьбу Авраама Лінкольна з вампірами, виробництвом якого займається компанія 20th Century Fox.

Lenta.ru

