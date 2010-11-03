Помер знаменитий диригент Рудольф Баршай

У Швейцарії, 2 листопада, на 87-му році життя помер знаменитий російський диригент Рудольф Баршай, засновник першого в Радянському союзі Державного камерного оркестру.

Про це повідомив голова експертної ради Московської філармонії Євген Баранкін.

"Я розмовляв з його вдовою Оленою Сергіївною, вона підтвердила, що Рудольф Борисович помер учора на 87-му році життя у своєму будинку в Рамлінсбурзі, біля Базеля. Причому, буквально кілька днів тому, 28 вересня, він святкував день народження", - сказав Баранкін.

Рудольф Баршай буде похований поруч з будинком, в Рамлінсбурзі.

Рудольф Баршай народився в 1924 році у станиці Лабинській Краснодарського краю. Закінчив Московську консерваторію, виступав із Святославом Ріхтером, Давидом Ойстрахом, Леонідом Коганом та Мстиславом Ростроповичем.

У 1956 році став засновником першого в Радянському союзі Державного камерного оркестру, який роком пізніше увійшов до складу Московської філармонії.

Баршай провів світові прем`єри таких творів, як Чотирнадцята симфонія Шостаковича, написана спеціально для його складу, Музика для камерного оркестру Георгія Свиридова, Пісеньки Маргарити і Сонети Шекспіра Олександра Локшина, симфонії на вірші японських поетів, також Миколи Заболоцького. Зробив безліч перекладень для камерного оркестру. Інструментував незакінчену Десяту симфонію Малера.

З 1967 року Рудольф Баршай став диригувати ще й симфонічними оркестрами.

У 1977 році він емігрував з СРСР. Працював з найкращими колективами світу, останні кілька років очолював журі Міжнародного конкурсу диригентів імені Тосканіні в Пармі. Останнім часом жив у Швейцарії, не перестаючи працювати над партитурами.



РИА Новости

