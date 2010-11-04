У Німеччині жінка стала рабином

У Німеччині вперше з 1935 року жінка стала рабином.

Аліна Треігер, яка емігрувала з України десять років тому, за рішенням Єврейського релігійної спільноти стала рабином у місті Ольденбурзі.

Її попередниця, перша жінка-рабин в Німеччині Регіна Йонас, побувала в 1942 році у нацистському концтаборі Освенцим.

Нагадаємо, 7 червня 2009 року повідомлялося, що перша темношкіра жінка-рабин пройшла обряд посвячення-сміху в синагозі в Цинцинатті у США.

Раніше, 25 червня 2008 року, у Швеції жінка вперше стала рабином. 46-річна Хава Костер очолить одну з трьох синагог у Стокгольмі.

Корреспондент