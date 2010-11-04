Івано-Франківський театр поставив виставу про євреїв очима українців

Івано-Франківський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Івана Франка в суботу, 6 листопада, представить глядачам прем’єру драми за творами Шолом-Алейхема «Тев’є-Тевель». Про це повідомив директор театру, заслужений артист України, Ростислав Держипільський 3 листопада на прес-конференції.

"У цій виставі задіяна більша половина трупи театру – від найбільш маститих акторів до наймолодших", - повідомив Ростислав Держипільський. За його словами, ця постановки за п’єсою Григорія Горіна мала успіх в інших регіонах, - повідомляє ZAXID.NET .

"Ця вистава є іспитом на професійну зрілість акторів та режисерської майстерності", - говорить режисер-постановник вистави Микола Яремків. Він зауважив, що у виставі глядач побачить євреїв очима українців. Єврейська культура і традиції є цікавими своєю глибиною, філософією та екзотикою.

Виставу "Тев’є-Тевель" консультує Рабин Івано-Франківського регіону Мойша-Лейб Колесник. Як почесний гість він запрошений на прем’єру вистави

Оригінальна назва п’єси Григорія Горіна – "Поминальна молитва". У 80-х її ставив режисер Марк Захаров в театрі "Ленком".