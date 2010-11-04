Караванська представить у Львові модну колекцію на честь УПА

Український дизайнер Оксана Караванська представить 6 листопада у Львові показ модної колекції, присвяченої УПА. Показ пройде в трамвайному депо, на перехресті вулиць Вітовського й Сахарова.

Це перший за останні три роки показ Караванської у Львові, і пройде він у форматі театралізованого дійства.

У його рамках буде представлена колекція, яку вже бачили кияни у березні на Українському тижні моди, а також кілька нових суконь.

Головною темою колекції є військова романтика з її дещо провокаційною жіночою естетикою, розповіла арт-директор марки Оксана Караванська Ірина Савчак.

"Мотив високого мілітарі від Караванської має м`який і романтичний характер. Незважаючи на використання похмурих кольорів, ключовий настрій задають винятково жіночний і грамотний крій та рельєфні фактури. Домінуючі кольори: вугільно-сірий з переходом у чорний, шоколадний, теплий шоколадний і агресивний бургунді – на тлі сіро-попелястого і теплого бежа. Для нової колекції дизайнер використовує мохер, поролон з подвійною окантовкою, неткану шерсть, французьке мереживо, шовк і тонку віскозу, а також дуже об`ємну ручну в`язку. Гра фактур на цей раз може мати ще одне тлумачення – пошуки ідеалу через боротьбу суперечностей. Безумовний must have колекції – пальта, в яких використані як мінімум три різні види тканин, а іноді і ручна в`язка. Технічно складні елементи проходять через всю колекцію хитромудрим лабіринтом вишивок, аплікацій та плетених деталей" – розповів раніше представник прес-служби Оксани Караванської Тарас Бай.

Як зазначила Ірина Савчак, за попередньою інформацією, на показ приїдуть друзі Оксани Караванської, телеведуча Ольга Фреймут і співак Олександр Пономарьов.

Початок показу о 19.30.

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Оксана Караванська відома своїм патріотизмом, який вона втілює у своїх колекціях. Створюючи одяг, дизайнерка використовує вишиті українські орнаменти, малюнки українських художників і образи з давніх переказів часів міфічних лісових мавок.

Караванська є членом Експертного комітету Української Ради Моди. Серед важливих подій останнього часу: показ колекції Оксани Караванської осінь-зима 2009-2010 у рамках Pret-a-Porter Paris The Heart of Fashion (Париж, Франція), а також весна-літо 2010 – у Нью-Йорку.



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