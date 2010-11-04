У Львові пройде музичний фестиваль "Золота троянда-2010"

21 листопада у Львові відбудеться відкриття VII Молодіжного міжнародного музичного фестивалю ім. Ісидора Вимера «Золота троянда-2010».

Програма фестивалю:

21 листопада, 12:00 – відкриття фестивалю (ЛССМШІ ім. С. Крушельницької);

22 листопада, 18:00 – концерт вокальної та хорової музики у залі Органної та камерної музики (вул. С. Бандери);

23 листопада, 18:00 – музично-поетична композиція за участю відомої української поетеси Надії Черкес (Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка);

24 листопада, 17:00 – конференція на тему "Роль молоді у формуванні ставлення до сучасної класичної музики" за участі Хіландара Ласкаріса (Австрія) та композитора Надії Курінної (ЛДФ ім. С. Людкевича);

25 листопада, 18:00 – концерт зірки "Золотої Троянди" за участі Заслуженої артистки України Етелли Чуприк (Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка);

26 листопада, 17:00 – благодійний вечір для багатодітних та малозабезпечених сімей Львівщини (Львівський державний театр для дітей та юнацтва);

27 листопада, 12:00 - закриття VII Молодіжного міжнародного музичного фестивалю ім. Ісидора Вимера "Золота троянда-2010": нагородження та вручення дипломів учасникам фестивалю і концерт (Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка).