Мойсеєв заявив, що не знає про викидень Вайкуле

Російський співак Борис Мойсеєв заявив, що не знає про те, що у його подруги, співачки Лайми Вайкуле стався викидень.

"Як це у Лайми викидень? Що ви мені таке розповідаєте, у мене тут мало серце не зупинилося. Звичайно, я такого не говорив, я взагалі зараз у турі, і коли бачився з Лаймою, у неї все було добре", - сказав Мойсеєв газеті Сегодня.

Нагадаємо, що напередодні ЗМІ повідомили про те, що у 56-річної Лайми Вайкуле стався викидень. Нібито про це повідомив Мойсеєв, який свого часу першим розповів про її вагітність.

Також повідомлялося, що і сама Вайкуле повідомила про свою втрату. "Я більше не вагітна ...", - сказала вона на одному зі своїх концертів.

Нагадаємо, що про вагітність Лайми Вайкуле стало відомо в серпні. За непідтвердженими даними, Вайкуле скористалася процедурою штучного запліднення. Батьком майбутньої дитини ЗМІ називали цивільного чоловіка співачки і за сумісництвом її концертного директора Андрія Латковського.

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