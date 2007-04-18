63 річницю бою УПА відзначать тереновою грою

З 1 до 5 травня в урочищі Гурби, де колись проходила наймасштабніша битва української повстанської армії з військами НКВС, відбудеться військово-патріотична гра "Гурби-Антонівці 2007", приурочена 63-ій річниці бою УПА. Організаторами єдиної у такому роді гри став ЛОО Молодіжний націоналістичний конгрес.

Такі ігри організатори проводять вже п`ятий рік поспіль, розповів голова ЛОО МНК Андрій Мочурад.

Організатори прогнозують, що цього разу у військових змаганнях візьмуть участь понад 500 учасників зі всієї України.

Сама гра нагадує собою події, що відбувалися в урочищі наприкінці 1944 року, коли 30 тисячам військ НКВС протистояли погано озброєні українські повстанці. Під час підготовки, організатори сформують два курені. Учасники загонів формуватимуть самі табори, розроблятимуть тактику гри та маршрути. "Убивати" противників будуть, знімаючи пов ` язки з рук, які означатимуть життя.

Простори для учасників якнайреальніші: 26 квадратних кілометрів болотянистої місцевості між селами Смига та Антонівка (Тернопільської та Рівненської областей); питну воду можна буде набрати лише в річці Іловиця.

За словами пана Мочурада, під час гри заборонені бойові прийоми та прийоми, що можуть призвести до травм. Дозволяється лише застосовувати прийоми греко-римської боротьби. Керуватимуть діями недосвідчених учасників старші колеги, що вже брали участь у змаганнях.

“Гурби-Антонівка” має виховати у молоді національну свідомість, історичну пам`ять, громадянську позицію, патріотизм і готовність захищати Батьківщину, переконаний Андрій Мочурад.

Наприкінці гри учасників чекатимуть призи, однак які саме, організатори поки не зізнаються.

За матеріалами pokrova.org.ua