Через Гаррі Поттера в Індії гинуть сови

Популярність книг про Гаррі Поттера серед підлітків Індії призвела до зниження чисельності сов, що проживають в країні.

Про це заявив індійський міністр навколишнього середовища Джайрам Рамеш, повідомляє Agence France-Presse.

У книгах сова є особистим листоношею і улюбленою домашньою твариною Гаррі Поттера. Тому в багатьох сім`ях стало модно дарувати дітям на індійське свято Дівалі сову, зазначає міністр.

"Дивно, але під впливом Гаррі Поттера навіть жителі міст схильні дарувати своїм дітям сов", - заявив Рамеш.

Крім того, ще однією причиною нелегальної торгівлі совами є використання цих птахів у традиційних магічних ритуалах, які досі практикуються в цій країні.

Так, завтра, 5 листопада, в Індії будуть відзначати Дівалі - одне з головних індуїстських свят, його також відзначають представники сикхізму і джайнізму. Під час Дівалі часто відбуваються різні обряди і ритуали, в тому числі і магічні, в яких використовуються тіла сов, а також їх черепи, кігті, пір`я, кров.

За даними Міністерства навколишнього середовища та лісового господарства, щорічно кількість виловлених сов в Індії йде на тисячі.

"Сови так само важливі для нашої екосистеми, як і тигри, і леви, і слони", - додав Рамеш. Він закликав владу вжити конкретних і рішучих заходів для захисту популяції індійських сов.

Зазначимо, що Гедвіг є білою (або полярною) совою. Ці птахи живуть у тундрі в Євразії та Північній Америці. В Індії сови, подібні до Гедвіга, не водяться.

Тим часом автор книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг не виключає, що в майбутньому напише ще одну книгу про хлопчика-чарівника.

Корреспондент