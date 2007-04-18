ТНМК записали саундтрек до Чемпіонату Європи з футболу – 2012
12:14, 18 квітня 2007Культура
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Чемпіонат Європи з футболу маємо приймати ми
Ще рік тому з трибун лунав неофіційний гімн Збірної України з футболу «Viva Україно!», а сьогодні Танок на Майдані Конго записали саундтрек до роліка-презентації спільної заявки України та Польщі на проведення чемпіонату Європи з футболу-2012.
Послухати дві українські версії можна в рубриці «звуки» на сайті www.tnmk.com , а переглянути фрагмент англомовного ролика - в рубриці «відео» цього ж сайту. Виробництво РА «Стеирсфор». Автор відео - креативний директор заявки Михайло Ілько, за участі Олеся Саніна.
Сьогодні тримаємо кулаки за Україну і Польщу, чемпіонат Європи з футболу маємо приймати ми!
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