У Києві відкрився Весняний книжковий ярмарок

Сьогодні в Києві в Експоцентрі "Спортивний" Національного університету фізичного виховання і спорту України відкрився ІІ міський Весняний книжковий ярмарок, у рамках якого пройде Міжнародна асамблея фантастики "Портал-2007" і Європейська конференція (Єврокон) Європейського суспільства наукової фантастики.

Цього разу на 150 стендах будуть представлені книжки найрізноманітнішої тематики близько 300 видавництв з різних країн світу, серед яких яскрава дитяча література, шкільні підручники, видання класиків, сучасних письменників, фундаментальні дослідження світової науки й фантастика.

Право проведення Міжнародної асамблеї фантастики "Портал" Україна одержала після успішного проведення Єврокону в 2006 році, повідомив гендиректор української виставкової компанії "Медвін" - організатор ярмарку Едвін Задорожний.

Співпрезидент Міжнародного порталу фантастів від України Сергій Дяченко повідомив на прес-конференції, що «його робота направлена на те, щоб Київ поступово став столицею європейської фантастики».

За словами Дяченка, цього разу до Києва для участі в "Порталі" приїде один з найтитулованіших письменників Америки, представник інтелектуальної фантастики Джон Краулі. Спеціальні гості - Анжей Сапковській (Польща), Павло Амнуель (Ізраїль), Данило Клугер (Ізраїль), Генрі Лайон Олді (Україна), Андрій Валентинов (Україна).

У рамках ярмарку відбудеться декілька тематичних днів. Так, 19 квітня оголошено Днем молоді й студентів. Цього дня проходитимуть презентації книжок молодих письменників, а окреме видавництво цього дня надаватиме 10% знижку на книжки з пред`явлення студентського квитка.

20 квітня буде проголошено Днем Булгакова. Цього дня відбудеться круглий стіл "Мотиви фантастики в творах М.Булгакова "Фатальні яйця" і "Собаче серце". Цього дня також будуть представлені видання раритетів з колекції Меморіального музею М.Булгакова, буде проведено вручення першої Премії ім. Булгакова.

21 квітня буде присвячено дитячій книзі. Цього дня дітвору чекають презентації дитячих книжок, зустрічі з дитячими письменниками, конкурси, розваги, ігри.

У рамках виставки пройде в цілому понад 100 різноманітних заходів, серед яких, - презентації, круглі столи, семінари, майстер-класи, зустрічі з авторами.

Церемонія офіційного відкриття виставки відбудеться разом з відкриттям Порталу 19 квітня о 11.00. Виставка працюватиме впродовж чотирьох днів з 10.00 до 18.00. Вхід на виставку — вільний.

За матеріалами MigNews