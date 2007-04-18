Відкрилася виставка картин Олега Дробітька

У понеділок, 17 квітня, у музею «Духовні скарби України» відкрилася виставка картин німецького художника українського походження Олега Дробітька.

Твори Дробітька вносять у душу сум’яття, але не діють на неї деструктивно. Художник прагне бути ближчим до правди й демонструє глядачу цей процес наближення і пошуку: «Пізнай себе, і ти пізнаєш світ!»

Хоча роботи Олега Дробітька виставляються на Україні вперше й сам художник також ніколи не побував на Україні, проте називає себе українцем.

«Коли мене запросив музей виставитися, я з радістю погодився, так як виставлявся по всьому світі, а на прабатьківщині ще жодного разу не був. І, звичайно, хочеться, щоб українці знали, чим займаються їхні українські художники за кордоном», - зазначив художник.

Картини художника українського походження спрямовані в трьох напрямках: перший напрямок - жінка – як початок краси, добра й продовження роду; другий – людина, яка замикається у собі, тобто не живе у цьому світі, перетворюється у машину й стає нікому непотрібною, третій напрямок – це наші проблеми, наші внутрішні переживання «хто я такий?».

Олегу Дробітьку дуже сподобався Київ. Зокрема, художник сказав: Київ – чудове місто, його залишилося лише причесати.