50 тисяч екземплярів книги Папи римського продано першого ж дня

Перша книга Папи римського Бенедикта XVI "Ісус з Назарета" (Gesu di Nazaret), що вийшла в продаж 16 квітня, була в перший же день продана в кількості більше 50 тисяч екземплярів, пише The Guardian.

Вихід книги співпав з 80-літтям понтифіка. Зараз "Ісуса з Назарета" можна купити на німецькій, італійській, польській, а з 15 травня і на англійській мовах. Пізніше планується перекласти книгу ще на 16 мов. Як повідомили в італійському видавництві Різзолі (Rizzoli), що випустило книгу, новий тираж складе 420 тисяч екземплярів.

У новій книзі Бенедикта XVI описується його уявлення про життя та учення Ісуса Христа. За словами Папи, книга відображає його особисту точку зору, а не офіційне учення Римської католицької церкви, тому нікому не забороняється її оспорювати. Деякі католики вже виявили в книзі неточності.

Наприклад, у своїй книзі понтифік помилково зарахував американського теолога Джона Мейера до ордена Єзуїтів.

За матеріалами Лента.ru