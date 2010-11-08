Королева Британії завела сторінку в Facebook
Подружитися, правда, не вийде
Королева Великої Британії Єлизавета II завела офіційну сторінку в соцмережі Facebook, повідомляє AP.
На сторінці, яка буде доступною користувачам уже з понеділка, розміщуватимуться відеоролики, фотографії і новини не тільки Єлизавети II, але й інших членів королівської родини, включаючи принців Вільяма і Гарі.
Користувачі зможуть відправляти повідомлення в Букінгемський палац, залишати коментарі на сторінках королеви, і знайти докладну інформацію про події, які проходитимуть поблизу їхніх будинків.
Проте, цей аккаунт матиме корпоративний статус, а не особистий, тому люди не матимуть можливості подружитися з королевою.
Королівська родина вже має свій аккаунт у Twitter і власний відеоканал на YouTube.