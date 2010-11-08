У Німеччині активно взялися популяризувати державну мову

Кілька німецьких знаменитостей іноземного походження взяли участь в кампанії популяризації державної мови.

Як передає ВВС News, на рекламних плакатах, що закликають іммігрантів вивчати німецьку мову, ці люди зображені з висунутими язиками, розфарбованими в колір прапора Німеччини.

У проекті взяли участь відомі в країні міністр, телеведуча, футболіст і двоє музикантів. Підписи до фотографій свідчать: "Не бійся говорити! Підключайся до життя!"

Планується, що мовна реклама публікуватиметься в найбільш популярних виданнях країни, включаючи газету "Хюррієт", що виходить турецькою мовою.

Кампанія почалася на тлі запеклих дебатів в місцевій політичній еліті і суспільстві, присвяченим проблемі інтеграції іммігрантів у німецьке суспільство.

За словами канцлера Ангели МЕРКЕЛЬ, політика мультикультуралізму, що передбачає добросусідське співіснування людей різних культур і релігій, зазнала фіаско, тому необхідно активніше стимулювати приїжджих до повноцінного входження в суспільство.

Гостра дискусія на цю тему розгорнулася після публікації книги "Німеччина - самоліквідація" колишнього члена правління Бундесбанку Тіло САРРАЦИНА. У своїй роботі він висловив припущення, що продовження чинної політики щодо іммігрантів спричинить ісламізацію країни і крах її економічної системи.

Після того, як багато німецьких політиків звинуватили банкіра у ксенофобії, з`ясувалося, що його точку зору розділяють більшість громадян країни.