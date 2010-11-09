Весілля Енріке Іглесіаса буде в Мексиці

Нещодавно в пресі з`явилися чутки про те, що співак Енріке Іглесіас розійшовся з тенісисткою Анною Курниковою, з якою прожив вісім років. Нібито 29-річна блондинка застукала 35-річного нареченого ледь не з фанаткою і вказала йому на двері.

«Я років шість тому перестав читати новини про наше з нею розставання, тому просто не в курсі, що це сталось знову», - говорить Іглесіас.

На питання журналістів, чи вирішилось у них питання з весіллям, Енріке говорить: "Так точно: у листопаді в Мексиці. Але я повинен відразу ж запевнити папараці, що ми туди поїдемо просто як друзі. Я упевнений, що ще не дозрів для одруження".