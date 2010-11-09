Сьогодні в Івано-Франківську - Свято вогнів

Сьогодні на міському озері в Івано-Франківську відтворять Дівалі - «Свято вогнів». На міському озері запалять глиняні світильники, бенгальські вогні та хлопавки. Крім цього театр вогню ”Коли приходить ніч…" покаже вуличне файєр-шоу.

За переказами, Дівалі символізує перемогу добра над злом і приурочене до настання Нового року за індуїстському календарем. Це свято є державним святом Індії. Саме в цей день в цій країні в кожному домі запалюється безліч вогнів, а на вулицях не змовкають хлопавки та феєрверки. Головним атрибутом свята є невеликий глиняний світильник, званий "діпа". Індійці запалюють його біля своїх будинків і на підвіконнях. Прийнято вважати, що світло "діпа" допоможе знайти дорогу до їх вогнища благополуччю і процвітанню.

З метою знайомства з культурою індійського народу цей цікавий захід у місті зініціювали Ліга Культури Івано-Франківська та Школа лідерів і підтримали численні молодіжні організації – Українська студентська спілка, Молодіжний союз Наша Україна, МО Оновлення Країни, Театр вогню ”Коли приходить ніч…".