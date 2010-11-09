Гонкурівську премію вручили письменнику Мішелю Уельбеку

Престижна французька літературна премія за 2010 рік дісталася письменнику Мішелю Уельбеку за його роман "Карта і територія". Роман "Карта і територія" оповідає про життя художника Жеда Мартена.

52-річний письменник був двічі близький до отримання Гонкурівської премії - у 1998-му і 2005 роках за романи "Елементарні частинки" і "Можливість острова", проте журі віддало тоді перевагу іншим претендентам.

"Ми раді присудити йому премію і сподіваємося, що і він радий її отримати", - сказали члени журі. "Я щасливий за свого друга і прекрасного письменника, - заявив прозаїк Фредерік Бегбедер - Хлопчина вочевидь робить успіхи". Сам Уельбек подякував журі за нагороду. Відомо, що автора "Елементарних частинок" тричі залишали без премії, передає lenta.ru.

Гонкурівська премія - найпрестижніша літературна премія Франції за найкращий роман, названа на честь братів Гонкурів. Присуджується за підсумками голосування членів Гонкурівської академії на спеціальній вечері в паризькому ресторані "Друан". Вручається щороку, починаючи з 1903-го. Розмір премії символічний (нині вона становить десять євро), проте, як правило, присудження премії істотно збільшує продажі роману-переможця і висуває його автора в перші ряди французької літератури.

У Академію Гонкурів входять десять найвідоміших літераторів Франції, які отримують символічну плату - 60 франків на рік. Кожен член академії має тільки один голос і може віддати його тільки за одну книгу. Президент Академії має два голоси. Членами Гонкурівської Академії в різний час були письменники Доде, Ренар, Роні-старший, Еріа, Базен, Луї Арагон та інші.

За статутом Гонкурівської премії, вона може бути присуджена авторові тільки один раз в житті. Єдиний виняток - письменник Ромен Гарі. Вперше він став лауреатом в 1956 році, а 19 років опісля знов удостоївся премії під ім`ям Еміля Ажара. Літературну містифікацію Гарі було розкрито вже після присудження премії Ажару.

"Карта і територія" - гостросюжетний сатиричний роман. Одним з його персонажів Уельбек зробив самого себе: у книзі письменника на ім`я Мішель Уельбек жорстоко вбивають. Книга вийшла у Франції на початку осені, отримала позитивні відгуки критики і вже розійшлася 130-тисячним тиражем.

Одночасно в ресторані Drouant вручили іншу премію - Ренодо (Renaudot), яку вважають своєрідним доповненням до Гонкурівської. Так, відомо, що журі Ренодо заздалегідь обирає запасного переможця на той випадок, якщо основного буде відзначено премією-конкуренткою. У 2010 році лауреатом премії Ренодо стала Віржіні Деспан, автор книги Apocalypse Bebe. Деспан уславилася своїм першим романом "Трахни мене" (Baise-moi); згодом вона ж стала одним з режисерів екранізації.