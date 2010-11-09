У Берліні відкопали скульптури довоєнного часу

Одинадцять скульптур, знайдені під час розкопок в центрі Берліна, виявилися творами авангардних художників довоєнного часу, повідомляє Фонд прусської культурної спадщини.

Скульптури були вилучені з музеїв в 1937 році під час гітлерівських акцій по знищенню так званого "дегенеративного мистецтва". "Дегенеративним" фашистська пропаганда оголошувала все мистецтво авангарду - мистецтво Василя Кандинського, Отто Дікса, Оскара Кокошки, Пауля Клеє і багатьох інших художників.

У котловані в безпосередній близкості від Червоної ратуші - місця роботи берлінського бургомістра - знайдені бронзові скульптури роботи художників Едвіна Шарфа, Отто Баума, Марг Моль, Густава Хайнріха Вольфа, Наума Слуцки і Карла Кнаппе, а також фрагменти кераміки Отто Фройндліха і Еммі Редер, повідомляє РИА Новости.

Ще три знайдені скульптури поки не ідентифіковано. Це бронзова фігура жінки, що збереглася тільки частково, а також деталі, мабуть, однієї керамічної скульптури - торс і голова.

"Ці знахідки - унікальні. Вперше в одному місці знайдені витвори мистецтва з такою історією. Ця знахідка підкреслює важливість археологічних досліджень під час будівельних робіт в центрі Берліна", - сказав директор музею Передісторії і ранньої історії Матіас Вемхоф.

З 9 листопада знахідки можна буде побачити в експозиції "Нового музею" на Музейному острові в Берліні.

В рамках акції "Дегенеративне мистецтво" нацисти вилучили з музеїв і приватних колекцій безліч творів роботи авангардних художників. У 1937 році в Мюнхені була відкрита однойменна виставка, яка потім перекочувала до Берліна і інших німецьких міст. В експозиції були представлені конфісковані роботи художників. Доля багатьох творів досі невідома.

Росія не так давно повернула Німеччині останні вітражі, вивезені радянськими військовими під час другої світової війни.

Несподівана знахідка була зроблена в жовтні американським льотчиком. У нього під ліжком багато років лежала картина, яка, як виявилось, належить пензлю Мікеланджело.