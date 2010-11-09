В Україні створять маршрут, що з’єднає усі козацькі січі

За результатами перебування у Дніпропетровську, Нікополі та Нікопольському районі з нагоди 155-річчя з дня народження визначеного вченого Дмитра Яворницького, заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко, новообраний міський голова Нікополя Руслан Токар та директор Національного заповідника «Хортиця» Максим Остапенко обговорили питання створення та функціонування в Україні нового історико-туристичного маршруту, що презентуватиме всі козацькі січі.

Про це повідомляє ZAXID.NET із посиланням на секретаріат заступника голови Верховної Ради України.

М.Томенко зауважив, що унікальна історія козацької доби нині здебільшого представлена для українців та іноземців лише Запорізькою Січчю. "Я гордий, що нам вдалося збудувати історико-культурний комплекс "Запорізька Січ" на Хортиці, але це лише перший крок для того, щоб показати унікальне явище демократичної козацької республіки, яке мало місце на території України", - сказав він.

Водночас, віце-спікер зауважив, що Дніпропетровщина, а, зокрема, Нікополь та Нікопольській район, як батьківщина п´яти козацьких січей, є менш знаними як для наших громадян, так і для іноземців. "Сьогодні ми обговорили питання можливості відновлення історичних місць, пов’язаних з місцями перебування козацьких січей на території Нікополя та його району, саме для того, щоб в перспективі сформувати маршрут, який би давав можливість відчути атмосферу козацької доби, перебуваючи на території, як мінімум, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей", - наголосив М.Томенко.

Також у суботу на підсумковій прес-конференції Р.Токар сказав, що ідея позиціонування Нікополя, як своєрідної столиці козацької вольниці, з якої Богдан Хмельницький розпочинав національно-визвольну війну, є одним із проектів, які він планує реалізувати під час своєї діяльності на посаді міського голови. У свою чергу, директор Національного заповідника "Хортиця" М.Остапенко відзначив, що Хортиця, яка вже працює з Кам´янською січчю Херсонської області, готова передати весь свій досвід для того, щоб такий унікальний туристичний маршрут по всіх козацьких січах ближчим часом з’явився в Україні.