Гузар відкрив виставку, присвячену проблемам бідності

7 листопада, глава УГКЦ Любомир Гузар в київському парку ім. Тараса Шевченка відкрив виставку "Очима бідних: відкрийте мені ворота справедливості".

Виставка була вперше організована Конференцією європейських комісій "Справедливість і мир" під час спільної акції боротьби з бідністю.

Акція присвячена підтримці прийнятих світовою спільнотою "Цілей розвитку тисячоліття".

Роботи художників розкривають актуальні соціальні проблеми сучасності: соціальна нерівність, бідність, алкоголізм. Виставка відбудеться в рамках нинішніх Громадських днів УГКЦ, які організовують Комісія УГКЦ "Справедливість і мир" і Комісія із сприяння єдності між християнами.

"Спілкуватися можна словом, а можна образом. Зобразити можна красу, а можна проблему. Таким чином, комісія "Справедливість і Мир" прагнула дати голос тим, до кого рідко прислухаються", - розповіла співорганізатор заходу голова комісії Леся Коваленко, пише Zahid.net.

Нагадаємо, раніше Президент Віктор Янукович у зверненні з нагоди Міжнародного дня боротьби з бідністю, який відзначається 17 жовтня, заявив, що боротьба з бідністю є одним з пріоритетів в здійсненні економічних реформ в Україні.

За інформацією міністерства праці і соціальної політики, в Україні рівень бідності становить 26,4%, 12,5 млн громадян живуть за межею бідності

За статистикою ООН, за межею бідності в Україні перебувають 78% людей. Україна посідає 83-є місце за рівнем розвитку суспільства, опустившись за останній рік на 7 сходинок рейтингу, - зазначають експерти ООН.