У Львові презентували спогади наймолодшої доньки Франка

8 листопада у Львові презентували спогади доньки Івана Франка – Анни Франко-Ключко "Для тебе, тату", що вийшла у київському видавництві «Ярославів Вал». У книзі зібрані оповідання, есеї, нариси, промови, статті, листи Анни Франко–Ключко.

"Це - важлива подія для Львова і всієї України. Анна Ключко-Франко – наймолодша із доньок Франка пронесла спогади про батька аж до 1988 року. Останні роки вона проживала у Торонто. Через ці спогади, як і через спогади інших дітей Франка, постає різносторонній Франко, таким яким він був. Книга, за винятком кількох матеріалів, складається з діаспорних публікацій авторки, яка свої останні сорок років прожила в Канаді. Авторську мову збережено максимально. У книзі є й питання самого життя у сім’ї, і про дружину Франка. Ця книга – це нове прочитання такої особистості як Франко", - зазначив професор кафедри теорії літератури Львівського національного університету імені І.Я.Франка, голова Міжнародної асоціації франкознавців Михайло Гнатюк.

За його словами, упорядкував цю книгу професор Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка Михайло Шалата.

У книзі 568 сторінок. У ній багато родинних фотографій.