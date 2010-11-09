Гурту "ВІА Гра" виповнилося 10 років

Гурт "ВІА Гра" сьогодні святкує ювілей. Йому виповнюється 10 років.

Нагадаємо, що за ці роки в "ВІА Грі" побувало 13 складів та 12 учасниць. Так, головним "ветераном" у гурті була й залишається Надія Мейхер (28 років), яка з`явилася в групі під дівочим прізвищем Грановська.

Раніше Мейхер зустрічалася з київським бізнесменом, у якого завжди була законна сім’я. У 2002 році Надія народила сина Ігоря, і батько дав йому своє прізвище. А в 2009 році в Наді розгорівся роман з москвичем Михайлом Уржумцевим, власником мережі бутиків спідньої білизни. Поки про весілля також мова не йде.

Альбіна Джанабаєва (31 рік) потрапила до гурту з бек-вокалісток Валерія Меладзе в листопаді 2004 року. У 2002-му вона народила від Валерія сина Костю. У підсумку Меладзе розлучився з дружиною після 20 років шлюбу, але з Альбіною долю тісніше так і не зв`язав.

У свою чергу, Єва Бушміна (21 рік) потрапила до "ВІА Гри" відразу з ефіру шоу "Фабрика. Суперфінал" на запрошення Костянтина Меладзе. Єва поки незаміжня й дітей не має.

Як з`ясувалося, з 2000 до 2003 року гонорари колективу за концерт становили 2-4 тис. дол. У 2003-му ціна становила вже 10-15 тис. дол., а у 2004-2005 - 15-20 тис. дол.

Нагадаємо, що дівчата з гурту грали в новорічному мюзиклі "Вечори на хуторі біля Диканьки", який пройшов з успіхом на ТВ. А потім - у мюзиклі "Сорочинський ярмарок", де дівчата грали головні ролі. За виступ на Новий рік-2005 група запросила 100 тис. дол.

ЛігаБізнесІнформ