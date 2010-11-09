На українських торентах блокуватимуть копії, зроблені у кінотеатрах

Українська Антипіратська Асоціація буде блокувати на українських торентах CamRip-копії фільмів (копії кінофільмів, зроблені глядачами у кінотеатрах).

Як розповів заступник голови УАПА Ігор Михайлов, механізм з автоматичного блокування CamRIP-копій було розроблено спільно з одним із відомих українських файлообмінників.

Один з ресурсів вже приєднався до цієї угоди, з іншими ведуться переговори.

До недавнього часу Україна за кількістю поширюваних CamRIP-копій лідирувала в Європі. У зв`язку з цим Асоціацією та основними кінодистрибюторами було запропоновано поправку до закону України Про авторське право та суміжні права, що забороняє записувати кінофільми під час їх демонстрації в кінотеатрах, навіть для особистого використання.

У травні 2010 року американські конгресмени внесли український сайт MP3Fiesta до шістки головних піратських сайтів світу нарівні з The Pirate Bay і RapidShare.

Нагадаємо, що в серпні 2010 року в Луганській області порушили справу проти мешканця одного з міст, який в інтернеті незаконно розміщував для скачування піратські копії музичних композицій, фільмів та програмного забезпечення. Це стало першим в Україні випадком, коли проти інтернет-пірата порушено справу за фактом порушення інтелектуальних прав в інтернеті.

AIN.UA