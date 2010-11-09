Гурт ДДТ вручить власну премію російським міліціонерам.

Про це в понеділок, 8 листопада, на прес-конференції в Москві заявив лідер групи Юрій Шевчук.

Церемонія вручення "народної премії" відбудеться 10 листопада, в День міліції, в клубі Arena Moscow в ході концерту ДДТ, що отримав назву Останньому дню міліції присвячується.

Музиканти, за власними словами, мають намір "покарати корупційних ментів", інформацію про яких було зібрано у співпраці з Новой газетой. Їх буде премійовано скарбничками у вигляді міліціонера. "Нагороди" буде відіслано за адресами в посилках прямо з концерту.

Водночас, Шевчук і його колеги будуть вшановувати і хороших міліціонерів, яким за їх заслуги подарують фотографії Володимира Висоцького в образі Гліба Жеглова з підписом режисера фільму Місце зустрічі змінити не можна Станіслава Говорухіна. Музиканти також розмірковують про те, щоб виділити кошти зі своїх гонорарів вдовам міліціонерів, загиблих при виконанні обов’язку.

На церемонії вручення міліцейської премії від ДДТ заявлені багато запрошених гостей, зокрема, Noize MC, який зачитає реп про міліцію. Сам концерт розпочнеться з показу восьмихвилинного мультфільму про Дядю Стьопу, який сам лідер ДДТ востаннє бачив у першому класі. Крім того, група виконає свою давню пісню Міліціонер у рок-клубі.

Нагадаємо, що 11 жовтня Юрій Шевчук прокоментував висунення його кандидатури в президенти.

Lenta.ru

