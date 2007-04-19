У Франції вийшов детектив про вбивство Литвиненка

Автор популярних детективів француз Жерар де Вільє (Gerard de Villiers) випустив книгу "Полоній-210, або як Володимир Путін наказав убити Олександра Литвиненка".

Новий бестселер продовжує серію про пригоди вигаданого австрійського князя Малко Лінге, який подорожує по всьому світу, виконуючи завдання ЦРУ. Серед інших персонажів - фатальна блондинка Валентина Старична, що ймовірно вчинила отруєння за наказом Кремля.

У серії SAS (Son Altesse Serenissime, Його вищість світлий князь), заснованій де Вільє у 1960-х роках, вийшло вже більше 160 книг. Серед популярних назв "Шашка бін Ладена", "Золото `Аль-Каїди`", "Бомби над Бєлградом", "Албанія: місія нездійснима" і "Ватиканський шпигун". Передостанній шпигунський детектив серії, "Червоний Ліван", розповідає про спробу американських, ізраїльських і саудівських спецслужб викрасти лідера руху "Хізбалла" Хасана Насраллу.

Як розповідав 77-річний письменник, що працював якийсь час іноземним кореспондентом газети France Soir, події у світі дають йому величезний матеріал для сюжетів. У середньому де Вільє випускає по книзі на квартал, і кожна розходиться тиражем не менше 200 тисяч екземплярів.

"Полоній-210" вийшов з друку на початку квітня. В інтернет-магазинах ціна книги в м`якій обкладинці складає близько семи євро.

Нагадаємо, про вбивство колишнього співробітника ФСБ вже написана книга "Досьє Литвиненка", в якій колишній кореспондент Бі-Бі-Сі в Москві Мартін Сікссміт (Martin Sixsmith) стверджує, що за злочином стоять колишні колеги Литвиненка з Управління з розробки злочинних об`єднань (УРЗО).

Крім того, повідомлялося, що до травня 2007 року друг покійного Олексій Гольдфарб і вдова Литвиненка Марина закінчать книгу "Смерть дисидента: Олександр Литвиненко й загибель російської демократії", права на екранізацію якої придбала кінокомпанія Columbia Pictures. У процесі написання знаходиться і книга "Історія Саші. Життя і смерть російського шпигуна". Її автор, глава лондонського бюро газети The New York Times Алан Ковелл (Alan Cowell), вже продав права на екранізацію Warner Bros. За деякими даними, знімати фільм буде компанія Джоні Деппа Infinitum Nihil, а сам він, швидше за все, зіграє головну роль.

За матеріалами Лента.ru