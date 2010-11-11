У Києві святкуватимуть День студента

У столиці в суботу, 13 листопада, святкуватимуть День студента.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, цього дня на Майдані Незалежності відбудеться концерт з нагоди Дня студента.

Розпочнеться концерт о 19:00. Для столичної молоді виступатимуть переможці вокального конкурсу серед студентів вищих навчальних закладів. Фінальною частиною святкової програми стане виступ популярних молодіжних гуртів. За інформацією Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту КМДА, свою участь у концерті вже підтвердили Василь ЛАЗАРОВИЧ та Наталія ВАЛЕВСЬКА, а також шоу-балет «Форсайт».

Декількома годинами раніше, о 16.00, на Хрещатику відбудеться флеш-моб «Молодь проти расизму», організатором якого виступила громадська організація «Рух протидії наркоманії та наркокорупції».

Як зазначив заступник голови КМДА Леонід НОВОХАТЬКО, «сьогоднішня молодь – це майбутнє нашого міста. Саме від небайдужої життєвої позиції молодих киян, активної участі у сучасних реформах великою мірою залежить майбутнє Києва та України в цілому”.

***Міжнародний День студента відзначається 17 листопада.