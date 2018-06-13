У кінотеатрах країни прибульці та “Нове британське кіно”

Черговий український кінопрокатний тиждень подарує глядачам стрічку про князя Ярослава, новий фантастичний трилер та п’ять фільмів у рамках фестивалю “Нове британське кіно”.

“Скайлайн” – черговий американський триллер про втручання прибульців у життя пересічних землян. Стрічка розповідає про компанію друзів, що після гучної вечірки прокидається від яскравого світла. Джерелом світла виявляється корабель прибульців, що починають “чистити” Землю від її жителів. Тож людям доведеться боротись за своє існування.

“Скайлайн” – дебютна повнометражна робота братів-режисерів Коліна та Грега Штраусів. Головну роль у стрічці виконав Ерік Зальтер Бальфур, відомий глядачам за фільмами “Бабій”, “Подалі від тебе” і “Чого хочуьт жінки”. Також у ролях: Скотті Томпсон, Девід Зайас, Бріттані Деніел, Дональд Фейсон та інші.

“Ярослав. Тисячу років тому” – російська стрічка, присвячена до тисячоліття міста Ярославль. Фактично сюжет крутиться довкола створення міста, розповідаючи про молодого князя Ярослава, що правив на початку другого тисячоліття у Київській Русі. Ярослав намагається завадити розбійникам, що учинили на його територіях работоргівлю, перепродаючи києворуських селян хазарам. Але задля цього потрібно припинити релігіозні та етнічні конфлікти. Чи зможе молодий князь об’єднати руські народи і припинити безчинство?

Режисером фільму виступив Дмитро Коробкін, відомий своєю операторською роботою у продовженні російської стрічки “Мама не горюй”. Ролі виконали Олександр Івашкевич, Валерій Золотихін, Світлана Чуйкіна, Олексій Кравченко та інші.

“Коханні та інші обставини” – американська новинка у вже майже традиційному жанрі драма-комедія. Тому не дивно, що сценарістом та режисером фільму став Дон Рус, відзнявший стрічки “Марлі і я”, “Чужий квиток” і продовження надзвичайно популярного американського серіалу “Династія”. До роботи над стрічкою режисер запросив Наталі Портмен, котра успішно замінила у проекті Дженніфер Лопез, зірку серіалу “Друзі” Лізу Кудроу та Ентоні Реппа.

У стрічці йдеться про молоду адвокатку Емілі Грінліф, котра навіть не уявляла, що роман з жонатим Джеком Вулфом призведе до катастровічних наслідків. Тепер її власне сімейне життя повне проблем. Емілі намагається приховувати фатальну таємницю, розриваючись між минулим і турботою про пасинка, самостійного хлопчика з непростим характером. Саме спілкування з ним примушує її повернутись до життя в цьому непростому світі.

Фестиваль “Нове британське кіно” пропонує українському глядачи п’ять англійських стрічок, що між собою пов’язані відомим британським гумором. Містична комедія “Скелети”, презентована у конкурсному показі Одеського Міжнародного кінофестивалю-2010, розповість про таємниці, котрі ховає минуле кожної людини. Авантюрна стрічка “Бугі-вугі” за участі зірки серіалу “Секретні матеріали” Джилліан Андресон покаже мистецький бомонд, що починає полювати на одну й ту саму картину. “П’ять моїх колишніх” – історія стосунків 30-річного лондонця, що у пошуку кохання звертається до своїх колишніх подружок. “Чарівна Тамара” – історія гидкого каченя, дівчини, що з сірої мишки перетворилась на секс-бомбу і повернулась підкоряти рідне містечко. І наршеті – анімаційна стрічка “Іллюзіоніст”, що відкриває завісу над таємничим ремеслом фокусників.

Катерина Зінов’єва