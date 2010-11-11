Українським школярам викладатимуть «толерантну історію»?

В Україні розпочалася реалізація проекту «Толерантність на уроках історії України», започаткованого благодійним фондом «Перше вересня”.

Як повідомила на прес-конференції директор фонду «Перше вересня» Марина МОСІЄНКО, в рамках проекту українським вчителям будуть запропоновано декілька сценаріїв викладання суперечливих моментів з історії України. На її думку, однією з проблем викладання історії в школах є однобоке висвітлення історичних подій. М.МОСІЄНКО вважає, що такий спосіб викладання формує нетолерантне ставлення дітей до представників інших релігій та національностей. «Ми постараємося розробити курс, куди будуть включені найбільш складні дискусійні чи проблемні питання з історії України з якими стикаються вчителі. Також ми розробимо певні сценарії щодо викладання цих тем», - відзначила директор фонду «Перше вересня».

У свою чергу співорганізатор проекту, директор освітньої програми міжнародного фонду «Відродження» Георгій КАСЬЯНОВ повідомив, що при підготовці проекту було організовано робочу групу, яка дала оцінку підручникам з історії України з позиції толерантності. За його словами, в багатьох підручниках деякі історичні моменти не відповідають реальному стану речей. Зокрема, було виявлено протиставлення католицизму православ`ю, негатив щодо поляків, турків та росіян. Проект здійснюється за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Новий курс буде додано до програми перепідготовки вчителів у всіх українських ВНЗ.