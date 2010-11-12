Міністр Толстоухов подався на естраду

Ціла концертна програма...

Міністр кабінету міністрів Анатолій Толстоухов влаштовує творчий вечір. Захід відбудеться 14 листопада в колонному залі Національної філармонії. "В концертній програмі прозвучать пісні на вірші Толстоухова, які виконають заслужені артисти України, відомі естрадні виконавці в супроводі Національного президентського оркестру", - йдеться в повідомленні його прес-служби. Українська правда

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