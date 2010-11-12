Міністр Толстоухов подався на естраду
13:33, 12 листопада 2010Культура
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Ціла концертна програма...
Міністр кабінету міністрів Анатолій Толстоухов влаштовує творчий вечір.
Захід відбудеться 14 листопада в колонному залі Національної філармонії.
"В концертній програмі прозвучать пісні на вірші Толстоухова, які виконають заслужені артисти України, відомі естрадні виконавці в супроводі Національного президентського оркестру", - йдеться в повідомленні його прес-служби.
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