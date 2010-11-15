Американська кіноакадемія вручила Оскар Годару

Почесні премії Американської академії кіномистецтва вручені знаменитому французькому кінодіячеві Жану-Люку Годару, культовому голлівудському акторові Елаю Уоллаку, кіноісторіку Кевіну Браунлі і режисерові Френсісу Форду Копполі.

Нагородження відбувається в неділю, 14 листопада, на щорічній вечері у губернатора штату Каліфорнія в торгово-розважальному центрі Hollywood and Highland.

Почесного Оскара присудила Американська академія кіномистецтва 79-річному французькому режисерові, акторові, сценаристові і продюсерові Жану-Люку Годару. Цей представник "нової хвилі" французького кінематографа, однак, не зміг приїхати до Лос-Анджелес, про що заздалегідь повідомив кіноакадемію. Золота статуетка буде пізніше доставлена до Швейцарії для вручення її законному власникові.

Годар віддав улюбленій справі 50 років, зняв і зпродюсував понад 70 картин, зокрема На останньому диханні (1959), Альфавіль (1965), Уїк-енд (1967) та Король Лір (1987). Режисер продовжує писати сценарії та знімати визначні і часом неоднозначні картини, які допомогли йому "здобути репутацію одного з провідних модерністів півстолітнього етапу в історії світового кінематографа".

Американська кіноакадемія також ставить Годару в заслугу появу в сучасному кіно таких особистостей як Бернардо Бертолуччі, Мартін Скорсезе, Стівен Содерберг і Квентін Тарантіно.

Коппола удостоєний нагороди імені Ірвінга Тальберга. Вона являє собою бюст кінематографіста і присуджується "винахідливому продюсеру за незмінно високу якість у кіновиробництві".

71-річний Коппола, який завоював п`ять Оскарів, є засновником незалежної кіностудії American Zoetrope (1969), де було знято понад 30 фільмів, включаючи Труднощі перекладу та Ізгої. Найбільшими успіхами Копполи вважаються трилогія Хрещений батько, Дракула Брема Стокера, Франкенштейн Мері Шеллі, Джек і Тетро.

Уоллаку і Браунлі вручені почесні золоті статуетки Оскар за "екстраординарні досягнення протягом творчого життя, особливий внесок у справу кінематографа і вірну службу на благо академії".

Уоллак, якому 94 роки, відомий російському глядачеві ролями в знаменитих вестернах Чудова сімка і Хороший, поганий, злий, третій частині Хрещеного батька. Протягом тривалого творчого шляху акторові довелося працювати разом такими зірками, як Майкл Дуглас, Клінт Іствуд, Джон Форд, Кларк Гейбл, Серджіо Леоне, Мерилін Монро, Аль Пачіно, Грегорі Пек і Кейт Уінслет. Остання робота Уоллака - роль у продовженні культової стрічки Уолл-стріт - Гроші ніколи не сплять.

72-річний Браунлі є визнаним знавцем історії німого кіно, автором книг і сценаристом. Серед його заслуг - участь у відновленні і збереженні стрічок Чотири вершники Апокаліпсису (1921), Наполеон (1927) і Багдадський злодій (1924).