На "Галицький бал" запросили Віталія Кличка та Влада Яму

В Івано-Франківську наступного тижня відбудеться «Галицький бал», на який запросили відомих гостей: танцюриста - Влада ЯМУ і боксера - Віталія КЛИЧКА.

Як передає кореспондент УНІАН, організатором балу виступив Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, а відбудеться він у приміщенні обласного академічного музично-драматичного театру імені Івана Франка.

За словами організаторів, основна мета цього заходу - виховання у жителів міста культури танцю, популяризація давніх традицій Галичини, а також згуртування людей для корисного дозвілля.

До організації балу долучився також Студентський Сенат університету. Для учасників балу запроваджено дрес-код: для жіноцтва - бальна або вечірня сукня повної довжини; для кавалерів - фрак або темний костюм з краваткою чи метеликом.

Всі зібрані кошти організатори обіцяють передати на благодійні потреби.