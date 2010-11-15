Головна подія ювелірної галузі України – «Ювелір Експо 2010»

З 18 по 21 листопада у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» відбудеться найочікуваніша подія ювелірного світу України – 20-та ювілейна виставка «Ювелір Експо 2010». Паралельно відбудуться виставки «Київ. Салон годинників», «Салон аксесуарів та модних прикрас», «Ювелір Маш Експо».

Організатор – ТОВ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок».

Співорганізатори – Асоціація ювелірів України, Годинникова асоціація України.

Туристичний партнер – компанія CORAL TRAVEL.

Близько 300 ювелірних компаній, серед яких – відомі ювелірні дома, всесвітньо відомі ювелірні бренди і торгові марки, очікують шанувальників ювелірного мистецтва. Вашій увазі будуть представлені вироби різноманітного дизайну та стилів - від класики до екстравагантного модерну.

У Програмі:

Вперше в Україні на 20-й ювілейній виставці відбудеться нагородження кращих представників ювелірного світу, серед яких - відомі ювелірні торгові дома та їх керівники, ювелірні ательє, торгові марки, представники ЗМІ. Спеціальні ексклюзивні нагороди будуть вручені діячам, які зробили вагомий внесок в розвиток і становлення ювелірної галузі України.

Exclusive Gallery

Вперше в рамках «Ювелір Експо» в центрі виставкового павільйону розгорнеться галерея ексклюзивних авторських виробів. Майстри-ювеліри протягом останніх років готували свої вироби, щоб представити їх в галереї. Кожен з виробів, представлених в галереї, відрізняється майстерністю виконання та дизайнерським рішенням.

Diamonds Gallery

Особлива VIP-експозиція виставки засяє справжньою грою діамантів. Відомі ювелірні компанії представлять свої колекції сяючих діамантів різноманітних кольорів та огранок.

Антиквар Експо Україна

Вперше провідні компанії продемонструють свої кращі вироби на огляді цікавому як для шанувальників антикварного мистецтва, так і для фахівців. На експозиції будуть представлені раритетні та ексклюзивні речі – предмети інтер’єру та декору, столове срібло, живопис та кераміка.

Конкурс «Краща ювелірна прикраса року»

Талановиті ювеліри, чиї новаторські ідеї не перестають дивувати, представлять своє бачення ювелірного світу на конкурсі «Краща ювелірна прикраса року».

Найрізноманітніші витвори мистецтва будуть представлені в семи номінаціях:

Краща ювелірна прикраса року;

Краща обручка;

Кращий символ високої духовності;

Краща чоловіча прикраса;

Краща інтер`єрна прикраса;

Краща прикраса зі срібла;

NEW! - Краща серійна прикраса.

Вперше, окрім авторитетного журі, представлені ювелірні вироби зможуть оцінити і відвідувачі виставки, а переможець голосування отримає Приз глядацьких симпатій.

Найяскравішою подією стане дефіле високої ювелірної моди – ЮВЕЛІР FASHION DeLUXE. На подіумі будуть представлені вироби провідних ювелірних компаній.

Церемонія офіційного відкриття виставок відбудеться 18 листопада 2010 року о 12.00 у павільйоні №1 ВЦ «КиївЕкспоПлаза».

Години роботи виставок: 18-20 листопада – з 10-00 до 19-00, 21 листопада – з 10-00 до 17-00.