У Львові показали мюзикл про соціальну мережу Вконтакте

У Львові показали мюзикл Жертва Контакту Театру танцю Madrin.

Про це повідомляє видання ZIK.

Спектакль відбувся 11 листопада в драматичному театрі ім. Заньковецької.

Режисура постановки належить Марині Васильєвій та Люді Савін. Всього в мюзиклі взяли участь 30 осіб. Дизайнер костюмів Володимир Яринич підготував для вистави близько 60 сценічних ансамблів одягу.

Під час мюзиклу глядачі спостерігали на великому екрані, який став основним віртуальним місцем зустрічі головних героїв, за інтимним листуванням в онлайні двох закоханих.

Образи головних героїв були майже не персоніфіковані, їх характери відтворювалися без слів. Точніше, про ті чи інші риси можна було здогадатися з листування.

Наприкінці постановки глядачі методом голосування sms вирішували долю пари (бути їм разом чи ні).

Після голосування львівськими театроманами був винесений вердикт - парі присудили бути разом.

Як повідомлялося, 9 листопада, в одному з театрів російського міста Новгород поставили виставу про спам. У центрі сюжету - доля юнаки та дівчата, які знайшли один одного завдяки спаму в інтернеті.

