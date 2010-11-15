Клінтон знявся у Похмілля у Вегасі-2

Колишній президент США Білл Клінтон знявся в епізодичній ролі у сіквелі фільму Тода Філіпса Похмілля у Вегасі, який вийде в прокат у травні 2011 року.

У комедії Похмілля у Вегасі-2 (The Hangover: Part II) Клінтон знявся в ролі самого себе, повідомляє журнал People.

Зйомки епізоду за участю політика відбулися в суботу, 13 листопада, в Бангкоку. Клінтон прибув до Таїланду з доповіддю на тему екології та заразом узяв участь у роботі над картиною.

Крім Клінтона, зі знаменитостей у фільмі з`являться Ліам Нісон і Майк Тайсон. Нісон зіграє татуювальника. Спочатку ця роль пропонувалася Мелу Гібсону, проте студія відмовилася від його кандидатури за наполяганням знімальної групи (ймовірно, через скандали, пов`язані з особистим життям Гібсона). Тим не менш, актор і режисер все одно отримає гонорар у розмірі $ 750 000, оскільки це передбачено його контрактом.

Зазначимо, що Майк Тайсон знімався і в оригінальному Похміллі у Вегасі, що вийшов у прокат влітку 2009 року.

Також у другому фільмі зайняті всі актори, що виконували ключові ролі в першій картині – Бредлі Купер, Ед Хелмс, Зак Галіфіанакіс і Джастін Барта.

Перша частина Похмілля у Вегасі вийшла в прокат у 2009 році за бюджету в $ 35 млн зібрала в світовому прокаті $ 467,5 млн. Крім того, Похмілля у Вегасі увійшло до п`ятірки найбільш скачуваних в торрентах фільмів року.

Корреспондент