«Так ось який ти, дядечку письменник!»
17:00, 15 листопада 2010Культура
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Ірванець прочитає лекцію
У середу, 17 листопада, о 19-00 в столичному Будинку вчених (вул. Володимирська 45-а) відбудеться лекція поета, письменника, учасника літературної групи "Бу-Ба-Бу" Олександра Ірванця на тему "Так ось який ти, дядечку письменник!" Про образ письменника в рецепції середнього обивателя та некомпетентного читача.
Професійний письменник у наші дні є загадковою, незрозумілою, почасти маргінальною постаттю з розмитим соціальним статусом. Навколо нього утворилось кілька дивних міфів. То який же він насправді – дядечко письменник?
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