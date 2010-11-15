У середу, 17 листопада, о 19-00 в столичному Будинку вчених (вул. Володимирська 45-а) відбудеться лекція поета, письменника, учасника літературної групи "Бу-Ба-Бу" Олександра Ірванця на тему "Так ось який ти, дядечку письменник!" Про образ письменника в рецепції середнього обивателя та некомпетентного читача.

Професійний письменник у наші дні є загадковою, незрозумілою, почасти маргінальною постаттю з розмитим соціальним статусом. Навколо нього утворилось кілька дивних міфів. То який же він насправді – дядечко письменник?

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