В інтернеті з'явився невиданий раніше відеокліп Майкла Джексона

В інтернеті у понеділок з`явився відеокліп Майкла Джексона, який він зняв ще в 2003 році, повідомляє сайт TMZ.com.

Компанія Sony Music, яка видає до Різдва альбом з невиданими раніше піснями убитого у середині минулого року співака, включить його в окрему збірку відеокліпів співака.

Кліп на пісню One More Chance протягом семи років «пролежав на полиці». Сама пісня стала єдиною новинкою в збірці, що вийшла в світ кілька років тому.

Газета.ру