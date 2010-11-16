В інтернеті з'явився невиданий раніше відеокліп Майкла Джексона
09:32, 16 листопада 2010Культура
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Сім років «пролежав на полиці»
В інтернеті у понеділок з`явився відеокліп Майкла Джексона, який він зняв ще в 2003 році, повідомляє сайт TMZ.com.
Компанія Sony Music, яка видає до Різдва альбом з невиданими раніше піснями убитого у середині минулого року співака, включить його в окрему збірку відеокліпів співака.
Кліп на пісню One More Chance протягом семи років «пролежав на полиці». Сама пісня стала єдиною новинкою в збірці, що вийшла в світ кілька років тому.
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