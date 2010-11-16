Фільм про Освенцім спричинив скандал у Німеччині

Німецькі критики закликали бойкотувати вихід фільму німецького режисера Уве Болля Освенцім, реліз якого запланований на 2011 рік.

Багато критиків уважають трейлер до фільму, насичений кадрами загибелі в`язнів концтабору в газових камерах, виривання зубів і в спалення у крематорії дитячих тіл, "огидним і обурливим", повідомляє британська газета The Guardian.

Німецький журнал Stern відзначає, що трейлер викликає "обурення, сум`яття і панічний жах".

Оглядач журналу Escapist Том Голдман заявив, що фільм здався йому огидним. На його думку, для глядачів перегляд може виявитися надто болісним.

"Звичайно, реальність нестерпна, але тут ми говоримо про те, що насправді нагадувало бійню", - відповів режисер фільму Уве Болль.

На його думку, глядачі повинні побачити "справжню, повсякденну дійсність" Третього рейху. Болль повідомив, що вбивства тривають у фільмі всього 20 хвилин, а решту часу присвячено будням концтабору.

Режисер, який також зіграв у фільмі Освенцім роль офіцера СС, стверджує, що це – документальний фільм, хоча мова йде про ігрове кіно.

"Я взяв безліч інтерв`ю у школярів з приводу Голокосту, саме вони лягли в основу картини. Потім знімальна група вирушила в Освенцім, де ми зняли шокуючі сцени. Ми постаралися максимально об`єктивно показати весь конвеєр смерті. Чотири тисячі дітей отримували постріл у голову, перш ніж їх поміщали в газові камери! .. Потім я знову вирушив у німецькі школи і знову спілкувався з молодими людьми, які поняття не мають, що таке Освенцім. І це в німецьких школах! Що вже говорити про інші країни... Ці епізоди теж увійшли до фільму", - зазначив режисер.

Болль також з`ясував, що 50% опитаних взагалі вважають Катастрофу міфом:

"Половина моїх колег – євреї, і вони стверджують, що моя картина стане ударом для єврейської спільноти. Все якраз навпаки! Я впевнений, що сьогодні, коли президент Ірану дозволяє собі вислови щодо геноциду, піддаючи його сумніву, ця картина особливо актуальна", - підкреслив режисер.

Частина зйомок фільму проходила в Хорватії. Побував Уве Болль і в Ізраїлі, щоб отримати консультацію в музеї Катастрофи Яд ва-Шем і подивитися документальний матеріал. Болль висловив надію, що Освенцім увійде до програми Берлінського кінофестивалю в 2011 році.

Між іншим, критик Софі Альберс з журналу Stern вважає, що слово Освенцім у поєднанні з ім`ям режисера викликає найгірші побоювання. Оскільки більшість фільмів Болля, що прославився екранізаціями комп`ютерних ігор – Bloodrayne, Postal, Dungeon Siege, FarCry та інших, провалилися в прокаті.

Однак не всі фільми Уве Болля позначені глядачами та критиками як "еталон несмаку": у його фільмографії є, зокрема, кілька якісних псевдодокументальних картин про війни у В`єтнамі й Судані.

Говорячи про Освенцім, сам режисер стверджує, що, знімаючи стрічку, він орієнтувався на власний фільм Дарфур – про американських журналістів, які стали свідками геноциду під час суданської війни.

Нагадаємо, що в 2008 році німці зняли фільм Без імені. Жінка в Берліні (Anonyma – Eine frau in Berlin), який викликав різку критику з боку росіян. Картина оповідає про захоплення столиці Німеччини Червоною армією й сексуальне насильство проти жінок наприкінці Другої світової війни.

Російські ЗМІ назвали фільм міфом про Росію і спробою Німеччини зняти з себе почуття вини за Другу світову війну.

Корреспондент