Тарас Прохасько презентує нову книгу «БотакЄ»

Прикарпатський письменник Тарас Прохасько презентує свою нову книгу «БотакЄ». Це видання – збірка кращих творів письменника, до якої також включено й зовсім нові тексти. Презентації відбуватимуться з 19 листопада в обласних центрах Західної України, а також у Києві та Харкові.

"Видання цієї книги є давно очікуваним і вперше твори виходять в такій іпостасії. Для друкованих творів збірки – це так би мовити можливість "одягнути" новий ошатний та вишуканий одяг, для нових недрукованих творів – це представлення себе на якісних сторінках видання нового формату. Книга несе і благодійну місію, так як частина коштів від її продажу піде на благодійність до містечка Святого Миколая в Івано-Франківську", - повідомили ZAXID.netорганізатори презентації.

19 листопада Тарас Прохасько презентує свою книгу в Івано-Франківську, 23 листопада - в Тернополі, 25 листопада - у Чернівцях, 2 грудня - у Харкові, 9 грудня – у Львові, 16 грудня – у Києві, у 20-х числах грудня – в Ужгороді.