У Москві переглянуть справу про Чебурашку

Басманний суд Москви у вівторок 16 листопада знову приступить до розгляду позову письменника Едуарда Успенського до компанії Флешмастер, яка за ліцензією кіностудії Союзмультфільм випускала USB-накопичувачі у вигляді популярних мультиплікаційних персонажів - Чебурашки і кота Матроскіна.

Про це повідомив Російському агентству правової та судової інформації (РАПСІ) адвокат Денис Кремер.

Судова колегія у цивільних справах Мосміськсуду в кінці вересня переглянула ухвалене раніше рішення Басманного районного суду за позовом Успенського до ТОВ Флешмастер.

Тоді Мосміськсуд порахував, що автору було неправомірно відмовлено в захисті його прав на персонажа, і скасував рішення суду, повернувши матеріали на перегляд.

У Союзмультфільмі стверджують, що вони готові виплачувати 7% від кожної угоди. Але це те ж саме, що вселитися в квартиру і платити за неї 7% від усієї суми, - Успенський

Раніше, 21 червня, Басманний суд Москви відхилив позов Успенського, визнавши, що компанія при продажу USB-накопичувачів не порушувала права Успенського на персонажів, виняткові права на які належать фільмофонду Союзмультфільму.

Згідно з тим рішенням районного суду, права автора літературного твору не можуть бути порушені, оскільки, за законом має право тільки на використання тексту опису персонажів.

У грудні минулого року письменники Едуард Успенський і Григорій Остер, поет Юрій Ентін, художник-мультиплікатор Олексій Котьоночкін та інші діячі культури звернулися до керівництва країни з відкритим листом, в якому стверджували, що Союзмультфільм порушує їхні авторські права і незаконно використовує їх інтелектуальну власність.

"У Союзмультфільмі стверджують, що вони готові виплачувати 7% від кожної угоди. Але це те ж саме, що вселитися в квартиру і платити за неї 7% від усієї суми. Ні я, ні Остер не підемо на це. У фільмофонд прийшли ділки, які чомусь вирішили, що вони - правовласники. Але це не так: Чебурашка - мій. Як тільки якась фірма присвоїть собі бренд Чебурашка, я буду судитися ", - повідомив Едуард Успенський.

РИА Новости