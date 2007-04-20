Світ українською: Проект перекладів

23 квітня о 17.00 з нагоди Всесвітнього дня книги у Музеї книги і друкарства України відкривається виставка книжок, виданих за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

Книжки, що експонуються, — це переклади українською найцікавіших інтелектуальних здобутків світової думки.

Цей корпус текстів створює додаткові можливості для прискорення формування сучасного українського інтелектуального та культурного середовища. Тексти з економіки, історії, літературознавства, права, психології, соціології, філософії раніше були майже не приступні широкому загалу. Можна сподіватися, що українське суспільство скористається наданою можливістю долучитися до світового досвіду, а нові ідеї потраплять у культурний та науковий обіг.

На відкритті відбудеться обговорення процесу еволюції книжки від рукописного фоліанту до електронного видання за участі директорів одного з перших університетських видавництв, що видає книжки лише в електронному вигляді (Rice University Press, США). Ще один фокус уваги — книжки з філософії, які становлять більше третини перекладів, виданих за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

Художнє оформлення виставки здійснило наукове видавництво "Акта", яке за своїм естетичним потенціалом дизайнерської вправності є одним з провідних в Україні.

Виставка триватиме до 21 травня у приміщенні Музею книги й друкарства України за адресою: вул. Січневого повстання, 21, корпус 9 (на території Києво-Печерського культурного заповідника).

За матеріалами uabooks.info