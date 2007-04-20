У Парижі помер актор Жан-пьєр Кассель

У Парижі у віці 74 років помер французький актор Жан-пьєр Кассель (Jean-Pierre Cassel), батько кінозірки нового покоління Венсана Касселя. Про його смерть, що наступила 19 квітня 2007 року після важкої хвороби, повідомило агентство France Presse.

Жан-пьєр Кассель (його справжнє прізвище - Крошон, Crochon) дебютував у кіно в 1953 році, але до початку 1960-х майже не був відомий, знімаючись, головним чином, в епізодичних ролях на телебаченні. Популярністі він набув завдяки комедіям режисера Філіпа де Брока (Philippe de Broca) й усучасненій екранізації вольтерівського "Кандіда" Норбера Карбонно (Norbert Carbonnaux). Європейській публіці він став відомий у ролі Людовика XIII у фільмах Річарда Лестера "Три мушкетери" й "Чотири мушкетери", а також за роллю у "Скромній чарівливості буржуазії" Луіса Бунюеля.

У 1980- і 1990-х Кассель частіше працював у театрі й на ТБ, ніжу кіно, хоча його як і раніше привертали до своїх проектів потужні режисери, зокрема Клод Шаброль (Claude Chabrol). У 1994-му Кассель опублікував книгу спогадів про свою роботу про знаменитих кінематографістів.

За матеріалами Лента.ru