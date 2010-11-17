У США опубліковано дослідження "Сталінські геноциди"

Прінстонський університет (США) видав у серії "Права людини і злочини проти людства" книгу відомого американського історика професора Нормана НАЙМАРКА “Сталінські геноциди”, у якому досліджується Голодомор у СРСР 1932-1933 роках, у тому числі на території України.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху (ЦДВР).

"Українське селянство було під подвійною підозрою: як селяни - контрреволюційний і безнадійно відсталий для більшовиків клас, і як українці, чий націоналізмом дратував Сталіна", - наводить прес-служба ЦДВР цитату з книги Н.НАЙМАРКА.

Згідно з дослідженням американського вченого, Йосип Сталін не ставив собі за мету знищити усіх українців, але чітко планував провести їхню денаціоналізацію, перетворення у безликий радянський народ. Кремлівське керівництво було переконане, що українське селянство є ворожою групою, яка має бути знищена.

"Цього було достатньо для радянського керівництва, цього має бути досить, аби зробити висновок, що український голод був геноцидом", - йдеться у книзі Н.НАЙМАРКА.

Співробітник Українського дослідницького інституту Гарвардського університету, історик Володимир В’ЯТРОВИЧ у рецензії до цієї книги пише, що академічний авторитет Н.НАЙМАРКА спирається на роботу у Гарвардському і Стенфордському університетах, які є найбільш відомими університетськими закладами.

"На сторінках свого дослідження "Сталінські геноциди" професор НАЙМАРК звинувачує Сталіна у кількох актах геноциду, серед них він називає і Голодомор. Аналізу конкретних випадків геноциду передує ґрунтовний розділ про походження цього терміна, його становлення у міжнародній правовій практиці", - пише В.В’ЯТРОВИЧ.

За його словами, американський дослідник вважає, що дуже чітке розмежування категорій жертв злочину є непростою справою. "В історії частими є випадки, коли соціальні та національні категорії, що піддавалися знищенню, накладалися. Український Голодомор, на думку Н.НАЙМАРКА, є класичним прикладом цього", - вважає рецензент.

Американський історик наводить й інші приклади "Сталінських геноцидів", яким присвячені окремі розділи книги - розкуркулення, переселення (депортації) націй (зокрема татар, чеченців, інгушів, народів Прибалтики), Великий терор.

Довідка УНІАН. В Україні 27 листопада - День пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років.